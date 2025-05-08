В России и мире

Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса

Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Подмосковья.

Аглая Тарасова на съемках Холопа-2 в Псковской области. Фото: ТКД

«Вину признаю», - сказала она в суде, который сегодня начал рассмотрение дела по существу.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля.

В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.