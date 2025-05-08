В России и мире

Суд избрал для Тарасовой по делу о наркотиках запрет определенных действий

Домодедовский суд Московской области избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ.

Аглая Тарасова на съемках Холопа-2 в Псковской области. Фото: ТКД

В пятницу ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглае Викторовне - отказать... Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», - огласила решение судья Дина Ханси.

Несмотря на то, что следствие ходатайствовало о домашнем аресте, Тарасова во время заседания находилась в «аквариуме» (месте временного пребывания задержанных), куда обычно заводят фигурантов, которым просят заключение под стражу, пишет РИА Новости.

В ходе заседания в суде стало известно, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту «Домодедово». Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.

Защита представила письмо за подписью «Первого канала» в поддержку актрисы и просило «не изолировать» от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться.

Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.