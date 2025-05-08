В России и мире

СК возбудил дело против органов опеки из-за убийства ребенка в Балашихе

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело в отношении органов опеки по поводу убийства ребенка в Балашихе. Как сообщает ведомство, возбуждено дело о халатности.

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В СК полагают, что органы опеки не приняли «меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка», пишет РБК.

Максимальное наказание по соответствующей статье 293 УК — лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Следствие также предъявило обвинения в убийстве шестилетнего ребенка его матери. Максимальное наказание по этой статье (пункт «в» части 2 статьи 105 УК) — пожизненное лишение свободы.

Накануне женщина призналась в убийстве. Голову ребенка нашли в Гольяновском пруду в Москве, а тело — в квартире в Балашихе. Следствие полагает, что мать убила сына у себя в квартире. О найденной части тела ребенка прокуратура сообщила 16 ноября.