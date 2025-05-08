В России и мире

Мать, подозреваемая в убийстве своего сына в Балашихе, написала явку с повинной

Задержана по подозрению в убийстве мать ребенка, тело которого нашли в Балашихе, она написала явку с повинной, сообщили в СК РФ.

Фотографии: Terlegram-канал Shot

Ранее пресс-служба главного следственного управления СК по Москве сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Смотрите также Голову ребёнка в рюкзаке нашли в Гольяновском пруду Москвы

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве 6-летнего сына в городе Балашихе (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина убила ребенка в квартире и выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве. Проводятся экспертизы, изъяты вещественные доказательства, пишет РИА Новости. Допросы родственников и соседей продолжаются.