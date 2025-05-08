В России и мире

Подросток с ножом устроил нападение на школу в Подмосковье

Подросток совершил нападение в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, он ударил ножом охранника и ученика, ребенок скончался.

Фото и видео: Telegram-канал Baza

«Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался», — говорится в заявлении.

По данным МВД, школьник напал на охранника, распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика. Нападавшего задержали и везут в следственные органы, пишет РИА Новости.

Как рассказал очевидец, перед нападением преступник опубликовал в чате класса видео и манифест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На место выехали следователи и криминалисты. Учеников эвакуировали в Дом молодежи напротив здания школы.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный подросток - ученик 9Б класса Успенской школы - 15-летний юноша.

В его галерее были обнаружены селфи и снимок убитого школьника. Также подросток запечатлел собственную каску, разрисованную экстремистскими цитатами и названиями праворадикальных организаций. В частности, на ней было нанесено слово Sygaown - отсылка к массовому расстрелу в США 2022 года.

На одном из селфи, где он запечатлен в жилете и с коловратом, прослеживается отсылка к Брентону Тарранту, совершившему массовое убийство в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии.