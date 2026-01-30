Россиянка довела до истощения и приковывала к кровати свою мать

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летней жительницы деревни Пожара Вологодской области по факту незаконного лишения свободы и истязания пенсионерки, завершено.

Следователи из Устюженского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Вологодской области инкриминируют обвиняемой 2 состава: по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по пунктам «г, д, е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в иной зависимости, с издевательством и мучениями для потерпевшего), пишет Cher-poisk.ru.

Следствие установило, что в период с 2023-го по 2025-й год 43-летняя фигурантка, испытывая неприязнь к своей пожилой матери, содержала ее в ненадлежащих бытовых условиях и приковывала ее к кровати. Помогал злоумышленнице ее сожитель, который также имел негативное отношение к пенсионерке.

Истощенную пожилую женщину, пострадавшую от рук дочери и ее сожителя, обнаружили в ходе правоохранительного рейда в ноябре 2025-го года. Потерпевшей потребовалась госпитализация.

Тогда же, в ноябре, в отношении соучастников преступления было возбуждено уголовное дело. Истязателей задержали и отправили в СИЗО.

В настоящее время пресс-служба СУ СК России по Вологодской области сообщила, что расследование уголовного дела в отношении 43-летней обвиняемой завершено, а материалы по нему будут переданы в суд для рассмотрения.

Дело в отношении сожителя-соучастника выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается.