Мошенники стали использовать тему уборки снега для обмана россиян

Мошенники под видом якобы сотрудников ЖКХ обманывают россиян на фоне сильных снегопадов. Об этом рассказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

«Мошенники представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить конфиденциальные данные», - рассказал он.

Бийчук отметил, что мошенники обзванивают жителей регионов, в которых наблюдались наибольшие осадки, и под видом «подтверждения заявки» просят сообщать код, который на самом деле требуется для доступа к банковской карте или подтверждения платежа, пишут РИА Новости.

«Чтобы не стать жертвой подобной схемы, важно помнить, что настоящие коммунальные службы никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, пароли или данные карт»,— подчеркнул эксперт.