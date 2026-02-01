 
В России и мире

Мошенники стали использовать тему уборки снега для обмана россиян

0

Мошенники под видом якобы сотрудников ЖКХ обманывают россиян на фоне сильных снегопадов. Об этом рассказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

«Мошенники представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить конфиденциальные данные», - рассказал он.

Бийчук отметил, что мошенники обзванивают жителей регионов, в которых наблюдались наибольшие осадки, и под видом «подтверждения заявки» просят сообщать код, который на самом деле требуется для доступа к банковской карте или подтверждения платежа, пишут РИА Новости.

«Чтобы не стать жертвой подобной схемы, важно помнить, что настоящие коммунальные службы никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, пароли или данные карт»,— подчеркнул эксперт.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026