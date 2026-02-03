 
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу

Девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края, возбуждено два уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Третьего февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице», — сказали в ведомстве.

В главном управлении добавили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела. Сейчас следователи работают на месте происшествия. Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения, пишет РИА Новости.

