Михаил Ефремов 25 марта впервые выйдет на сцену после освобождения

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов 25 марта может впервые после освобождения из колонии сыграть роль в театральной постановке. Об этом сообщил театр «Мастерская "12" Никиты Михалкова».

По информации на сайте театра, 25 и 26 марта состоится премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. В ролях: Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Художник спектакля - Юрий Купер.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

4 сентября 2025 года пресс-служба театра «Мастерская "12"» сообщила, что Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра, пишет ТАСС.