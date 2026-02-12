 
В России и мире

Визовый центр Японии начал работу в Петербурге

0

Японский визовый центр открылся в cеверной столице в четверг, сообщает генеральное консульство Японии в Петербурге.

«Начиная с 12 февраля прием документов и выдача паспортов с визами будут осуществляться в Японском визовом центре», - говорится в сообщении.

Минимальный срок рассмотрения заявки составит пять рабочих дней, в связи с чем генконсульство рекомендует подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.

При этом заявителям, планирующим поездку по дипломатическим или служебным паспортам, а также в случае экстренных гуманитарных ситуаций, предлагается обращаться в Генеральное консульство, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в четверг визовый центр Японии также открылся в Москве. В посольстве Японии при этом пояснили, что решение открыть центр связано с «резким ростом числа российских туристов, посещающих Японию, с целью улучшения сервиса для заявителей на визу».

В 2025 году турпоток из России в Японию вырос вдвое, до рекордных 195 тысяч человек, что превышает допандемийные показатели.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026