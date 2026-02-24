Эстония закрыла до 23 мая ночное движение на двух погранпунктах

С сегодняшнего дня правительство Эстонии на три месяца закрыло ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула». Пункты пропуска будут работать 12 часов в сутки, следует из информации, опубликованной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в социальных сетях.
Речь идет о КПП Лухамаа (Шумилкино со стороны России, Печорский округ) и Койдула (Куничина гора, Печорский округ). С мая 2024 года в ночное время не работает КПП Нарва (Ивангород).
Ограничения введены сроком на три месяца, с 19.00 24 февраля по 23 мая включительно.