Эстония закрыла до 23 мая ночное движение на двух погранпунктах

С сегодняшнего дня правительство Эстонии на три месяца закрыло ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула». Пункты пропуска будут работать 12 часов в сутки, следует из информации, опубликованной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в социальных сетях.

Речь идет о КПП Лухамаа (Шумилкино со стороны России, Печорский округ) и Койдула (Куничина гора, Печорский округ). С мая 2024 года в ночное время не работает КПП Нарва (Ивангород).

«Пересечение государственной границы будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 20.00 (по московскому времени). В ночное время пересечь границу через эти пункты будет невозможно», - отметил губернатор.

Ограничения введены сроком на три месяца, с 19.00 24 февраля по 23 мая включительно.