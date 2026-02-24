 
В России и мире

Эстония закрыла до 23 мая ночное движение на двух погранпунктах

0

С сегодняшнего дня правительство Эстонии на три месяца закрыло ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула». Пункты пропуска будут работать 12 часов в сутки, следует из информации, опубликованной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в социальных сетях.

Речь идет о КПП Лухамаа (Шумилкино со стороны России, Печорский округ) и Койдула (Куничина гора, Печорский округ). С мая 2024 года в ночное время не работает КПП Нарва (Ивангород).

«Пересечение государственной границы будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 20.00 (по московскому времени). В ночное время пересечь границу через эти пункты будет невозможно», - отметил губернатор.  

Ограничения введены сроком на три месяца, с 19.00 24 февраля по 23 мая включительно.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026