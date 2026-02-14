В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши

В городе Лянтор Сургутского района произошла трагедия: при сходе снега с кровли крытого хоккейного корта погиб подросток. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета Югры.

По версии следствия, вечером, 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован.

По факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следователь выехал на место происшествия для проведения первоначальных следственных действий. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.