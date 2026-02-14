 
В России и мире

В ХМАО возбудили дело после смерти подростка при сходе снега с крыши

0

В городе Лянтор Сургутского района произошла трагедия: при сходе снега с кровли крытого хоккейного корта погиб подросток. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета Югры.

По версии следствия, вечером, 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован.

По факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следователь выехал на место происшествия для проведения первоначальных следственных действий. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026