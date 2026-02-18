В Башкирии задержали министра культуры

В Уфе задержана глава министерства культуры республики Амина Шафикова, сообщили источники РБК Уфа. Предварительно, министра подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным источников, задержание связано с делами о госзакупках подведомственных Минкультуры учреждений.

В мае прошлого года в Уфе задержали народного артиста Башкирии, директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. В августе по этому же делу была задержана предпринимательница, директор АНОК «Дирекция культурных программ РБ» Гульнара Юрина. Следствие указывало, что в рамках контракта на подготовку площадки для конкурса песни «Время героев» в Уфе были оформлены фиктивные документы о выполнении работ по завышенной стоимости, пишет РБК.

В конце января 2026 года были задержаны директор Госоркестра Башкирии Артур Назиуллин и директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов. Их обвиняют в присвоении денежных средств, совершенном в составе организованной группы. По версии следствия, в рамках контрактов с Юриной на организацию книжной ярмарки «Китап-байрам» и фестиваля классической музыки «Романтика осени» были оказаны услуги по завышенным ценам.

Амина Шафикова возглавила региональное Минкультуры в 2012 году. До этого она была ректором Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова.