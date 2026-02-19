Следующие переговоры по Украине планируют провести в Женеве

Следующие переговоры по Украине планируют провести в Швейцарии.

«Планируют возвращаться (в Женеву. — прим. ред.)», — ответил собеседник РИА Новости на соответствующий вопрос.

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два.

Американскую переговорную группу возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как во вторник рассказал источник агентства, они хотели узнать об итогах мероприятия. За происходящим наблюдали и представители Германии, Франции и Италии.

Накануне после завершения основой части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу с украинской стороной.

Напомним, в конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.