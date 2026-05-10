Круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл на Канарские острова

Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага, сообщила испанская телерадиокомпания RTVE.

Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, как ожидалось, должно было прибыть к Канарским островам в воскресенье, после чего власти Испании начнут международную операцию по высадке. По данным минздрава Испании, лайнер должен был подойти к порту на юге острова Тенерифе ориентировочно между 04.00 и 06.00 по канарскому времени (06.00 и 08.00 мск.).

«Началась операция по эвакуации пассажиров и части членов экипажа с круизного лайнера Hondius, пострадавшего от вспышки хантавируса. За несколько минут до 06.30 (до 08.30 по мск) судно прибыло в тенерифский порт Гранадилья, чтобы встать на якорь», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, пишет РИА Новости. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.

Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.

