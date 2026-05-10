Дело идет к завершению украинского конфликта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода 9 мая.

Президент отметил, что российская и украинская делегации договорились в Стамбуле в 2022 году, соглашение было парафировано. Однако после этого Владимиру Путину позвонил президент Франции Эмманюэль Макрон и заявил, что Украина не может подписывать такие исторические документы с «пистолетом у виска».

Глава государства сказал, что Россия должна отвести войска от Киева, на что Москва согласилась. После этого Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, сказал, что соглашение с Россией подписывать нельзя, потому что оно несправедливо.

«А кто определяет, справедливо оно или нет, если представитель украинской стороны парафировал эти документы? Что здесь несправедливо, кто это определяет? Пообещали помощь (Украине - ред.) и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», — сказал президент.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами при условии устранения его первопричин, пишет РБК. Летом 2024 года президент также говорил, что ВСУ должны быть полностью выведены с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы, а также Крым и Севастополь, должны быть признаны в составе России в международных договорах.