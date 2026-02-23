 
В провалившемся под лед Байкала «УАЗе» выжил только один из девяти человек

На озере Байкал в районе мыса Хобой произошла трагедия — под лед провалился автомобиль марки «УАЗ», перевозивший девять человек. Восемь из них, включая водителя, погибли. Спастись удалось лишь одному туристу, сообщил Следственный комитет РФ в мессенджере Мах.

По данным следствия, около 15:00 часов дня водитель с туристами выехал на микроавтобусе с базы отдыха в поселке Хужир Ольхонского района и взял курс на мыс Хобой по льду озера Байкал. В салоне находились восемь туристов. Во время движения лед треснул и автомобиль провалился в воду.

В результате происшествия погибли восемь человек, находившихся в салоне. Одному из пассажиров удалось спастись.

Следователи СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по двум статьям: часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

На месте трагедии работали следственно-оперативная группа, в состав которой вошли криминалисты СК, сотрудники полиции и спасатели МЧС. 

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Ринату Ямалиеву представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах гибели людей.

