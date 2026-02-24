Семьям погибшего полицейского и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь

Родственникам полицейского, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, и другим пострадавшим предоставят помощь. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Ирина Волк / Max

Руководство и личный состав МВД России выразили искренние соболезнования семье старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы.

По словам Ирины Волк, в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

«Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», — заключила Ирина Волк.

Напомним, мощный взрыв произошел в ночь на 24 февраля на северо-востоке Москвы в районе Савеловского вокзала. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ). Жертвой нападения стал сотрудник ГАИ. По предварительной информации, преступник также скончался на месте происшествия.