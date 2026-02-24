В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

Мощный взрыв произошел на северо-востоке Москвы в районе Савеловского вокзала. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ). Жертвой нападения стал сотрудник ГАИ. По предварительной информации, преступник также скончался на месте происшествия.

Фото: Baza

Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. У одного из них ушиб головного мозга, а у второго ожог лица и контузия.

В сети появились кадры с места взрыва. На снимке видно, что брошенное преступником СВУ было большой мощности — у автомобиля повреждены все двери, выбиты стекла, а крыша выгнулась от взрывной волны.

Главным следственным управлением СК России по столице возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), и частью 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Пока неизвестно, были ли у преступника сообщники. В частности, прошла информация, будто одетый в черное мужчина с короткой стрижкой снимал атаку на видео, после чего скрылся, пишет «Лента.ру».

По заявлению пресс-службы московского ГУ МВД, полицейские продолжают работу совместно с коллегами из силовых ведомств.

У погибшего старшего лейтенанта полиции остались жена и двое несовершеннолетних детей.