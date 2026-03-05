 
Белый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из игры Call of Duty

Белый дом опубликовал видео, где сравнил удары военных США по Ирану с игрой Call of Duty.

Видео: Mash

Видео начинается с вставки из компьютерной игры, на которой персонаж вбивает в планшет координаты для ударов. После – показаны уже кадры настоящих, не компьютерных, ударов по целям в Иране. После каждого попадания «фармят» очки на экране появляется «+100», пишет Mash.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

