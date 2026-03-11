 
В России и мире

Новые троллейбусы в Калуге снимают с маршрутов после возгорания

Сегодня утром на проезжей части по улице Фомушина в Калуге произошло возгорание нового троллейбуса. На место прибыли пожарные и справились с огнем. Обошлось без пострадавших, но движение транспорта было сильно затруднено.

Фото: «Ника» / Telegram

Ситуацию прокомментировал глава Калуги Дмитрий Денисов. Он пояснил, что троллейбус загорелся из-за дефекта аккумуляторной батареи, пишет Kaluga.poisk.ru. Градоначальник распорядился снять все новые троллейбусы с маршрута и заменить их автобусами. 

Поставщику направили претензию, его представители в ближайшее время прибудут в Калугу. Ситуация останется на контроле.  

