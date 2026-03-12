Наблюдавшийся ночью метеорит пролетел возле Крымского моста

Наблюдавшийся ночью метеорит пролетел в Черном море примерно в 100 км южнее Крымского моста, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

«Появилась предварительная расчетная информация по траектории движения и природе наблюдавшегося прошедшей ночью вблизи черноморского побережья яркого болида. Движение объекта, исходя из текущих данных, полностью происходило над водой. Объект (метеорит) вошел в атмосферу Земли приблизительно в 22:35 по московскому времени (будет дополнительно уточняться) в районе центральной акватории Черного моря приблизительно в 100–150 км к югу от Крымского моста. Расположенные на транспортном узле камеры, если они имеют соответствующую пространственную ориентацию, должны были зарегистрировать момент появления тела и всю траекторию его полёта», - сообщили астрономы.

Движение болида происходило в северо-западном направлении в сторону Крымского полуострова и наблюдалось на протяжении около 4 секунд. За это время тело прошло расстояние от 100 до 200 км, что полностью исключает его техногенное происхождение. Соответствующие скорости в диапазоне от 25 до 50 км/с доступны только объектам космической природы.

На 1-й и 2-й секундах движения наблюдались два эпизода разрушения тела на фрагменты. Предположительно, еще около 2–3 секунд после прекращения яркого свечения мелкие фрагменты могли двигаться по инерции, преодолев дополнительно расстояние от 50 до 100 км, после чего выпали в акватории Черного моря.

Видео: Shot