Подозреваемому в убийстве учителя в Пермском крае грозит до 10 лет тюрьмы

Подростку, подозреваемому в убийстве педагога школы в Добрянке Пермского края, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.

В среду Свердловский суд Перми рассмотрит ходатайство об аресте фигуранта на время предварительного следствия, сообщили ранее РИА Новости в суде.

«Максимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетнему (по статье «Убийство» - ред.), - 10 лет лишения свободы», - рассказали в прокуратуре.

Во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 17-летний подросток напал с ножом на учителя на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).

Ранее школьнику назначили экспертизу.

За жизнь учителя боролись врачи.

Позже выяснилось, что пострадавшую не смогли спасти.

Ученик, напавший на учительницу у входа в школу, ранее не был допущен до экзамена по русскому языку.