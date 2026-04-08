Подозреваемому в убийстве учителя в Пермском крае грозит до 10 лет тюрьмы

Подростку, подозреваемому в убийстве педагога школы в Добрянке Пермского края, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.

В среду Свердловский суд Перми рассмотрит ходатайство об аресте фигуранта на время предварительного следствия, сообщили ранее РИА Новости в суде.

«Максимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетнему (по статье «Убийство» - ред.), - 10 лет лишения свободы», - рассказали в прокуратуре.

Во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 17-летний подросток напал с ножом на учителя на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность). 

Ранее школьнику назначили экспертизу. 

За жизнь учителя боролись врачи.

Смотрите также

Школьник нанес ножевые ранения учителю в Пермском крае

Позже выяснилось, что пострадавшую не смогли спасти.

Смотрите также

Умерла учитель, на которую напал подросток в Пермском крае

Ученик, напавший на учительницу у входа в школу, ранее не был допущен до экзамена по русскому языку. 

Смотрите также

Ученика, убившего педагога в Пермском крае, ранее не допустили к экзамену

