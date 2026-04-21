Россию и Северную Корею теперь соединяет автомобильный мост

На границе России и КНДР состыковали автомобильный мост. Между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение. Запустить движение планируется уже этим летом, говорится в сообщении Минтранса в Мах. 

Фото: Минтранс / Мах

В церемонии стыковки пролетного строения моста через реку Туманная в режиме онлайн приняли участие глава Минтранса Андрей Никитин и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии глав государств двух стран. Строительные работы стартовали в апреле 2025 года.

«Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность», – подчеркнул Андрей Никитин. 

Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, а самого моста – 1 км. Здесь будет две полосы движения. Над проектом с российской стороны работают 70 человек и 30 единиц спецтехники.

«Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории России и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором», - отметили в Минтрансе.

По нацпроекту «Эффективная транспортная система» в районе моста строят пункт пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения. По плану на старте погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки.

