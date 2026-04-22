Машина сбила пешехода и вылетела с дороги в Обводный канал в Петербурге

Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сегодня около 6:00 у дома №54 по Лермонтовскому проспекту 51-летний водитель «Ситроен С4», потеряв управление, совершил наезд на 49-летнего пешехода, после чего, пробив ограждение, съехал в Обводный канал.

После падения иномарки в воду водителю удалось самостоятельно выбраться из салона.

В результате аварии пешеход получил различные травмы и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Туда же с переохлаждением и ссадинами был доставлен и водитель «Ситроена», который пояснил, что авария произошла из-за того, что он потерял сознание за рулем.

Автокраном поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга автомобиль извлекли из воды. В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение. 

Фотографии: МЧС по Санкт-Петербургу / Telegram

К ликвидации происшествия привлекались от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

