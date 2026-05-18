Предприниматель назвал школьное образование угрозой для веры детей

Предприниматель Герман Стерлигов считает, что школьное образование пагубно влияет на детей, противоречит религиозным догмам и ведёт к преступлениям против веры. Он призывает родителей не отдавать детей в «поганые школы», обвиняя систему в разрушении веры.

Предприниматель Герман Стерлигов в интервью с изданием «Абзац» выразил своё мнение о негативном влиянии школьного образования на личность детей. Герман утверждает, что вся учебная программа, от литературы до естественных наук, противоречит религиозным убеждениям и ведёт к деградации молодого поколения.

Размышляя о гуманитарных дисциплинах, таких как литература, представителями которой являются Лермонтов, Пушкин, Достоевский, а также история, Стерлигов назвал их богохульными. Он также отметил, что химия и физика представляют собой не что иное, как колдовство и алхимию, пишет «Царьград».

Бизнесмен описал внешние проявления чего он называет «безбожным скотством»: молодёжь с татуировками, серьгами и пирсингом. Стерлигов возлагает особую вину на родителей, которые отправляют своих детей в «неблагопристойные школы». Он считает, что это способствует склонению детей к «тяжким преступлениям против веры», за которые их может ожидать наказание как в земной, так и в вечной жизни.

Ранее было сообщено, что в русских школах может быть введён новый обязательный предмет. Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты России, пояснил, что это направление обучения поможет учащимся улучшить концентрацию, логическое и стратегическое мышление, а также развить чувство времени.

