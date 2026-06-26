Атака БПЛА в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год

Атака БПЛА ВСУ в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год, российские средства ПВО сбили 660 украинских дронов, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные Минобороны России.

Изображение сгенерировано нейросетью

Утром 26 июня ведомство сообщило, что в течение ночи были сбиты 660 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями.

В ночь на 18 июня, по данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников. Почти такое же количество — 556 аппаратов — было сбито в ночь на 17 мая.