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Московская школьница впервые в истории сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

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Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: АГН «Москва»/ Сергей Ведяшкин

«Екатерина Малкова, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике», — написал он в своём канале Max.

Это первый случай за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, отметил Собянин.

Будущую профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева, пишут РИА Новости.

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