В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности впервые ввели в Новосибирской области. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам, сообщили в единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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«Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21:45 (17:45 мск) 06.07.2026 г. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», - говорится в сообщении ведомства в «Максе».