«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» приостановили продажи товаров Великолукского мясокомбината

Торговые сети Х5 - «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» - временно заблокируют продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе компании. При этом там уточнили, что торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя.

Ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината, среди которой оказались «Сосиски молочные ГОСТ», а также свиные и говяжьи сардельки. Продукцию проверили в Тамбове, Перми и Свердловской области. Добавка запрещена на территории ЕАЭС, может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний, пишет ТАСС.