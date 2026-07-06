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«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» приостановили продажи товаров Великолукского мясокомбината

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Торговые сети Х5 - «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» - временно заблокируют продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе компании. При этом там уточнили, что торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя.

Ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината, среди которой оказались «Сосиски молочные ГОСТ», а также свиные и говяжьи сардельки. Продукцию проверили в Тамбове, Перми и Свердловской области. Добавка запрещена на территории ЕАЭС, может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний, пишет ТАСС.

«Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы», - прокомментировали в Х5.

 

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