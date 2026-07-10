The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый альбом, получивший название Foreign Tongues («Иностранные языки»). 25-й студийный альбом группы, отмечающей в 2026 году свое 64-летие, поступил в пятницу в продажу и стал доступен на основных стриминговых платформах.

Диск продолжительностью 1 час 2 минуты состоит из 14 треков. Обложка альбома создана художником Натаниэлем Мэри Куинном, известным своими составными портретами в стиле коллажа с изуродованными лицами. Именно в таком виде он собрал воедино трех участников прославленного коллектива - 82-летнего солиста Мика Джаггера, 82-летнего гитариста Кита Ричардса и 79-летнего гитариста Ронни Вуда.

Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов в Соединенном Королевстве, написала по случаю выхода альбома, что «роллинги» снова «делают то, что у них получается лучше всего: заряжают дерзостью, напором и рок-н-роллом стадионного масштаба, не забывая при этом подмигнуть слушателю».

Предыдущий альбом группа выпустила в октябре 2023 года. Первый за 18 лет диск группы с оригинальными песнями получил название Hackney Diamonds («Бриллианты Хакни»). Пластинка с 12 треками тут же взлетела на первую строчку британских чартов, где продержалась две недели, пишет ТАСС.

В записи этого, 25-го по счету студийного альбома, продюсером которого стал Эндрю Уотт, приняли участие такие музыканты, как Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит.