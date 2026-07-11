Практику в Витебском государственном медицинском университете прошли студенты ПсковГУ

Практику в Витебском государственном медицинском университете, направление практики — «Медицинская сестра с манипуляционной техникой» прошли студенты-третьекурсники специальности «Лечебное дело» Псковского государственного университета.
Фотографии: Псковский государственный университет
Студентов Дмитрия Рябченко и Матвея Константинова распредили в отделение гастроэнтерологии, Марию Ярковскую и Варвару Лавринович — в кардиологию.
За две недели практики студенты научились работать в процедурной, обрабатывать и подготавливать инструменты, освоили навыки работы с документацией, а также узнали тонкости общения с коллегами и пациентами.
«Возможность пройти практику в медучреждении другого государства — серьёзное преимущество для будущего врача. Это не только новые навыки, но и понимание того, как устроена медицина за пределами страны», — комментируют в ПсковГУ.
Псковский государственный университет активно развивает международное сотрудничество и даёт студентам шанс получить такой опыт уже во время учёбы.