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Практику в Витебском государственном медицинском университете прошли студенты ПсковГУ

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Практику в Витебском государственном медицинском университете, направление практики — «Медицинская сестра с манипуляционной техникой» прошли студенты-третьекурсники специальности «Лечебное дело» Псковского государственного университета.

Фотографии: Псковский государственный университет

Студентов Дмитрия Рябченко и Матвея Константинова распредили в отделение гастроэнтерологии, Марию Ярковскую и Варвару Лавринович — в кардиологию.

За две недели практики студенты научились работать в процедурной, обрабатывать и подготавливать инструменты, освоили навыки работы с документацией, а также узнали тонкости общения с коллегами и пациентами.

«Атмосфера в больнице сразу же располагала к работе — коллектив был слажен и готов поддержать нас, студентов, и помочь. Отделение очень современное, а медперсонал — квалифицированный и искренне преданный своему делу. Сотрудники и руководство с радостью делились с нами профессиональными советами», — поделилась впечатлениями Варвара Лавринович.

«Возможность пройти практику в медучреждении другого государства — серьёзное преимущество для будущего врача. Это не только новые навыки, но и понимание того, как устроена медицина за пределами страны», — комментируют в ПсковГУ.

Псковский государственный университет активно развивает международное сотрудничество и даёт студентам шанс получить такой опыт уже во время учёбы.

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