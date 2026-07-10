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Экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина* объявили иноагентом

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Минюст РФ объявил иноагентом политика Бориса Надеждина*. В обновленный реестр иностранных агентов также вошли Екатерина Воропай*, Тимофей Рогожин*, а также объединение «Штаб кандидатов».

Борис Надеждин* (Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru)

Е. Д. Воропай* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Взаимодействует с иностранными агентами, проживает за пределами Российской Федерации.

Б. Б. Надеждин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Т. А. Рогожин* принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации.

Объединение «Штаб кандидатов»* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Активно взаимодействует с иностранным агентом, основатель объединения проживает за пределами Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, в связи с ликвидацией из реестра исключено общество с ограниченной ответственностью «Город без преград».

Напомним, Борис Надеждин* на прошлых выборах претендовал на пост президента РФ. 

*признаны иноагентами в РФ

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