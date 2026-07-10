Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году

Курс «Русский язык как государственный» появится в российских вузах с 2027 года, рассказал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
По словам Могилевского, сперва это будут участники пилотного проекта, но затем курс введут во всех российских университетах.
Замминистра напомнил, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Проект модуля подготовил Санкт-Петербургский государственный университет, отметил Могилевский.
Накануне Путин подписал перечень поручений по поддержке русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках курса «Русский язык как государственный» студенты будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики.