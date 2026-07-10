Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году

Курс «Русский язык как государственный» появится в российских вузах с 2027 года, рассказал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь. И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027-2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов», — сказал он на полях заседания управсовета Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке.

По словам Могилевского, сперва это будут участники пилотного проекта, но затем курс введут во всех российских университетах.

Замминистра напомнил, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Проект модуля подготовил Санкт-Петербургский государственный университет, отметил Могилевский.

«Естественно, речь не идет о повторении школьного курса. "Русский язык как государственный" предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка. Ну и, конечно, так или иначе, этот модуль будет направлен на укрепление грамотности наших студентов, как российских, так и иностранных», — заключил он.

Накануне Путин подписал перечень поручений по поддержке русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках курса «Русский язык как государственный» студенты будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики.