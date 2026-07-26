Ларисе Долиной друзья подарили новую квартиру

Народная артистка России, певица Лариса Долина переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Об этом она рассказала журналистам.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Я перевернула эту страницу (со старой квартирой - ред). Я не хочу возвращать себе прежнее жилье, потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт», — сказала Лариса Долина.

Заявление было сделано на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», который состоялся на главной сцене набережной курорта Завидово. Центральным событием мероприятия стал большой концерт под открытым небом, в нем приняли участие народные артисты России Филипп Киркоров и Лариса Долина, певица Елка и другие исполнители. Фестиваль стал частью двухдневной летней программы «Русской медиагруппы», которая проходит с 25 по 26 июля и объединяет музыку, спорт и семейный отдых, пишет ТАСС.