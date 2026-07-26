Ларисе Долиной друзья подарили новую квартиру

Народная артистка России, певица Лариса Долина переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Об этом она рассказала журналистам.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Заявление было сделано на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», который состоялся на главной сцене набережной курорта Завидово. Центральным событием мероприятия стал большой концерт под открытым небом, в нем приняли участие народные артисты России Филипп Киркоров и Лариса Долина, певица Елка и другие исполнители. Фестиваль стал частью двухдневной летней программы «Русской медиагруппы», которая проходит с 25 по 26 июля и объединяет музыку, спорт и семейный отдых, пишет ТАСС.
В августе 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Право собственности осталось за купившей у артистки квартиру Полиной Лурье.