Словосочетание «схема Долиной» включат в словарь русского языка

Словосочетание «схема Долиной» и еще четыре высказывания, связанных с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов 2025 года, сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» — это лето 2024 года. Дальше — «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года. Потом — «бабушкина схема» — это лето 2025 года, «казус Долиной» — осень 2025 года. И «бабушкин вариант» (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года», — сказал филолог.

Валерий Ефремов напомнил, что похожим образом отразилась в современном языке история, связанная с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой: резонанс в информационном поле породил массу слов и самостоятельных словосочетаний, таких как «головечеринники» или «свитер/водолазка извинений», которые использовались позднее уже вне контекста скандальной истории, пишет РИА Новости.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд во вторник признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.