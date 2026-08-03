За прошедшие сутки в РФ уничтожили 376 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 2 августа до 7:00 3 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Изображение сгенерировано нейросетью

В течение дня 2 августа, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 2 августа до 7:00 3 августа, был уничтожен 131 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря.