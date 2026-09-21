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На выборах в ГД в Псковской области «Единая Россия» набрала 57,8% голосов

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На выборах в Госдуму в Псковской области «Единая Россия» набрала 57,8% голосов, сообщается на сайте облизбиркома. 

КПРФ занимает в Псковской области второе место с результатом 13,78%, ЛДПР набрала 9,02%, «Новые люди» - 7,97%, «Справедливая Россия» - 4,99%. «Партия пенсионеров» - 1,98%, «Зеленые» - 1,16%, «Коммунисты России» - 0,85%, «Родина» - 0,72%, «Партия прямой демократии» - 0,35%. 

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. 

На выборах в Заксобрание Псковской области большинство также набрала «Единая Россия». 

По предварительным данным, в Госдуму войдут четыре партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». В региональный парламент - пять, включая все вышеперечисленные и партию «Справедливая Россия». 

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