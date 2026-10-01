Уроженец Пскова назначен вице-губернатором Оренбургской области

На должность вице-губернатора Оренбургской области по вопросам региональной безопасности назначен уроженец Пскова Сергей Карасев. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Евгений Солнцев / «ВКонтакте»

Сергей Карасев родился 1 июля 1982 года в Пскове. В 2004 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, в 2013 году – Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ.

Известно, что Сергей Карасев – полковник запаса, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества. Кроме того, является одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Более 20 лет он служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Участвовал в боевых действиях в Сирии, а также в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сергей Карасев имеет опыт управленческой деятельности в гражданской сфере – с декабря 2025 года работал заместителем главы городского округа Самара. Уверен, его опыт будет полезен и Оренбуржью. Одним из важных направлений деятельности в новой должности станет работа с ветеранами СВО, а также повышение безопасности региона.