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США предложили разморозить часть активов России в Европе

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Предложение озвучили в Майами в ходе переговоров Уиткоффа и Кушнера с украинцами и европейцами. Последние отвергли инициативу. Кремль заявил, что будет прилагать все возможные усилия для возвращения активов.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

США предложили европейским странам разморозить часть российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Это предложение было озвучено на прошлой неделе в Майами в ходе переговоров с украинцами и европейцами. По словам собеседников, американская сторона предложила несколько возможных вариантов разблокировки активов, в том числе перевод под контроль структуры, подконтрольной Вашингтону.

Вопрос об использовании замороженных российских активов обсуждался в рамках всеобъемлющего мирного соглашения, сказал американский чиновник. По его словам, высказывалось множество идей по поводу того, как можно было бы использовать их после окончания конфликта, пишет РБК.

Европейцы отвергли инициативу, представленную спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Присутствовавшие на встрече европейские чиновники заявили, что выступают против отказа от контроля над активами и возвращения части Москве, добавили собеседники. «Им сказали, что этого просто не произойдет», — сообщил один из источников.

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