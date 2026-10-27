В Турции обнаружили отпечаток собачьей лапы возрастом 4000 лет

Археологи обнаружили в Турции отпечаток собачьей лапы 4000-летней давности. Находка была сделана во время раскопок доисторического поселения бронзового века Тавшанлы Хеюк в провинции Кютахья на западе страны, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Крупный план отпечатка лапы собаки на глиняном кирпиче. Источник: Министерство культуры и туризма Республики Турция

По его словам, след собаки был оставлен на влажном саманном кирпиче, который когда-то был частью стены дома. «Следы сохранили небольшой фрагмент повседневной жизни 4000-летней давности», - приводит слова министра телеканал NTV.

История кургана Тавшанлы Хёюк - одного из крупнейших археологических памятников бронзового века в Западной Анатолии на площади 45 га - насчитывает порядка 8 тыс. лет. Ранее там нашли семь миниатюрных человекоподобных идолов, возраст которых оценивается в 4,5 тыс. лет. По данным археологов, этот район в свое время был столицей целого региона, пока около 3,7 тыс. лет назад поселение не было сожжено и разрушено.

Раскопки в Тавшанлы Хеюк ведутся с 2021 года при координации Минкультуры Турции, пишет ТАСС.