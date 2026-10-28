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Около 50 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Испании

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В Испании в районе станции Урда при столкновении поездов погибли 46 человек, сообщает ТАСС.

На кадрах с места происшествия, заснятых очевидцами, виден перевернутый вагон поезда.

El Pais пишет, что высокоскоростной поезд AVE столкнулся с поездом Iryo, остановившимся на путях, после чего два вагона упали с насыпи. Как сообщает издание, предварительно, авария произошла из-за «человеческой ошибки». 

По словам источников, после сбоя системы сигнализации, из-за которого остановились около восьми поездов, сотрудник центра управления движением на вокзале Аточа ошибочно разрешил одному из составов продолжить движение, несмотря на то, что путь был занят другим поездом.

Компания Renfe сообщила о приостановке железнодорожного сообщения между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией.

Премьер-министр Педро Санчес в своем X заявил, что «глубоко опечален» железнодорожной катастрофой и выразил «солидарность и поддержку жертвам и их семьям».

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