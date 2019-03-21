«Звезды проекта Голос. Дети»

Начало в 17.00.
Звёзды проекта «Голос.Дети» выступят вместе на одной сцене в большого концертного зала филармонии.
Одни из самых ярких участников проекта «Голос Дети», финалисты 5,4,3,2 сезонов проекта, их любят и знают в каждом уголке нашей большой страны. В самом начале своего творческого пути, они уже сумели очаровать и покорить Россию своим талантом.
Великолепный вокал, чувственность, искренность, артистизм – качества, которые присущи каждому участнику в концерте «Звёзды проекта Голос. Дети». Это отличный семейный праздник, который надолго запомнится и детям, и взрослым! На концерте прозвучат уже полюбившиеся зрителям песни.
После концерта автограф-сессия.
Для детей до 6 лет, не занимая места, проход на концерт в сопровождении взрослого - бесплатно.