Сцена / Афиша / Филармония

«Звезды проекта Голос. Дети»

2019-04-27БКЗ Псковской областной филармонии

Начало в 17.00.

Звёзды проекта «Голос.Дети» выступят вместе на одной сцене в большого концертного зала филармонии.

Одни из самых ярких участников проекта «Голос Дети», финалисты 5,4,3,2 сезонов проекта, их любят и знают в каждом уголке нашей большой страны. В самом начале своего творческого пути, они уже сумели очаровать и покорить Россию своим талантом.

Великолепный вокал, чувственность, искренность, артистизм – качества, которые присущи каждому участнику в концерте «Звёзды проекта Голос. Дети». Это отличный семейный праздник, который надолго запомнится и детям, и взрослым! На концерте прозвучат уже полюбившиеся зрителям песни.

После концерта автограф-сессия.

Для детей до 6 лет, не занимая места, проход на концерт в сопровождении взрослого - бесплатно.