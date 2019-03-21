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12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Афиша / Филармония

«Звезды проекта Голос. Дети»

22.03.2019 12:35|Псков
когда: 2019-04-27
где: БКЗ Псковской областной филармонии

Начало в 17.00.

Звёзды проекта «Голос.Дети» выступят вместе на одной сцене в большого концертного зала филармонии. 

Одни из самых ярких участников проекта «Голос Дети», финалисты 5,4,3,2 сезонов проекта, их любят и знают в каждом уголке нашей большой страны. В самом начале своего творческого пути, они уже сумели очаровать и покорить Россию своим талантом.

Великолепный вокал, чувственность, искренность, артистизм – качества, которые присущи каждому участнику в концерте «Звёзды проекта Голос. Дети». Это отличный семейный праздник, который надолго запомнится и детям, и взрослым! На концерте прозвучат уже полюбившиеся зрителям песни.

После концерта автограф-сессия.

Для детей до 6 лет, не занимая места, проход на концерт в сопровождении взрослого - бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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