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ФСБ обнародовала расширенную версию видео с задержанием террористов, готовивших теракт на вокзале в Пскове

Появилась расширенная версия видео с задержанием террористов, готовивших теракт на железнодорожном вокзале Пскова. Видео Псковской Ленты Новостей предоставили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с ликвидированными исламистами, которые готовили теракт в Пскове.

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Последователи международных террористов, выходцы из Центральной Азии, были ликвидированы в Пскове при задержании за попытку подрыва железнодорожного вокзала.

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При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.

В ходе подготовки к нападению члены террористической ячейки провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После террористической атаки рассчитывали переправиться за рубеж, в одну из стран Ближнего Востока.

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По данному факту следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.

Федеральная служба безопасности России предоставила записи с камер наблюдения на псковском железнодорожном вокзале, где планировался теракт.

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Радикалы снимали здание со всех ракурсов, осматривали его внутри. Затем они закупили в магазине компоненты для изготовления взрывчатки.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращения теракта.