Сцена / Фестивали

Аква музыкале

Классическая музыка удивительно органична в любом пространстве - будь то торжественный зал, стены старой кирхи или тихая заводь паркового пруда, как это было вчера, на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Льются звуки оркестра и оперные партии - а вокруг шумят деревья, летают птицы, люди пьют кофе и отдыхают после рабочей недели, грустит инсталляция снетка на берегу Великой, о своем квакают лягушки, и мальчишка лет семи прикорнул на мостках и удит рыбу. Вроде даже что-то поймал. Ноль пафоса, максимум музыки.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Псковская классика

С первых же мгновений атмосферного концерта возникало ощущение, что на Мирожке всегда была эта сцена, всегда звучал сифонический оркестр, которому внимали многочисленные псковичи и гости города. И странно будет потом видеть берег пруда без музыкантов и слушать воду - без музыки.

Тем не менее даже этот привычный, казалось бы, концерт - большая удача в эпоху пандемии. Об этом как раз упомянула директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, приветствуя публику. Она отметила, что горожане достаточно насыщенно провели это лето: в регионе прошли Дни пушкинской поэзии, кинофестиваль Западные ворота, а также ряд концертов на площадке отеля Покровский. Она поблагодарила всех, благодаря кому проведение фестиваля стало возможным: лично губернатора области Михаила Ведерникова, представителей администрации региона, МЧС, полиции, Роспотребнадзора, волонтеров.

Для того чтобы концерт состоялся, даже самолет наняли - облака разгонять. Шутка. Открывая фестиваль, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский извинился за гул самолета над концертной площадкой. Скорее всего, пилот просто хотел вместе со всеми насладиться фестивалем и выбрал самую удобную точку обзора - сверху.

Оно того стоило! Концерт открыла увертюра к «Летучей кавалерии» австрийского композитора Франца фон Зуппе - одного из отцов-основателей венской оперетты. «И лучше выдумать не мог» - так и хочется прокомментировать этот выбор. Ведь композиция сразу задала особый, праздничный тон концерту: пятница позади, впереди выходные на закате августа - самая задушевная пора года.

Несмотря на «ковидные» ограничения, слушатели совершили музыкальное путешествие на Запад: в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучали произведения австрийский, итальянских и французских композиторов - Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Жоржа Бизе, Шарля Франсуа Гуно.

Жемчужинами «водного» концерта стали лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра Владимир Мороз (баритон) и Екатерина Гончарова (сопрано). Отличная подзвучка позволила публике услышать во всей полноте сильные красивые голоса исполнителей, которые сумели передать все оттенки эмоций - от радостного волнения и счастья до трагической меланхолии и уныния.

В число удачных находок этого года можно смело включать ведущего концерта-открытия - музыковеда, музыкального критика Ярослава Тимофеева. Он сумел создать особую атмосферу вечера, наладив со зрителями серьезный, но вместе с тем душевный разговор о судьбах композиторов - непризнанных гениях своих эпох, о героях созданных ими произведений - страстных, смелых и сильных натурах, выделяющихся из серой массы.

Вдохновение на глубине

Заметно, что в этом году фестиваль повзрослел, но это пошло ему только пользу: выверенная по времени программа не утомила публику, незнакомые широкой аудитории музыкальные произведения чередовались с любимыми хитами, на берегу был установлен большой экран, который транслировал крупным планом то, что происходило на сцене. Частично на локации расставили скамейки - это особенно порадовало пожилых слушателей и семьи с детьми.

К сожалению, у самой маленькой слушательницы концерта, пятимесячной псковитянки Вареньки, мы не смогли спросить о впечатлениях от услышанного: она сладко проспала бОльшую часть фестиваля, да и говорить ей пока не по чину. Но ее родители, недавно переехавшие в наш город из далекой Сибири, поделились своим мнением о концерте.

«Впечатления только положительные, - сказала молодая пара. - Мы уже не в первый раз на концертах, организованных в Пскове. «Музыка на воде» - это, конечно, уникальный и удивительный шанс одновременно насладиться природой и классической музыкой. Спасибо за прекрасную организацию концерта - это очень приятно. И особенно в связи с пандемией - безумно радует и поднимает настроение». К слову, едва ли не первым опытом в слушании классики маленькой Варвары стал концерт на Соколихе, который состоялся в июне в честь 800-летия князя Александра Невского. Но все же пока лучше всего девочка засыпает под детские песенки. Классику колыбельных тоже никто не отменял.

«Мне очень понравилась музыка, - с энтузиазмом отзывается Мария, пришедшая на концерт вместе с подругами. - Я, конечно, больше половины услышала впервые. Но тореадора я пела вместе с солистом - это было супер. И еще мне очень понравился ведущий. Это любовь с первого взгляда, вернее, звука. У него такой голос! И классное чувство юмора».

Пенсионерка Анна Васильевна тоже с восхищением отзывается о концерте. «Я очень довольна, - говорит она. - Во-первых, я отвлеклась от всего. Услышала много знакомой музыки. Но Шуберта я не знала, честно скажу. Исполнение и пение прекрасное. Дети на удивление очень внимательно слушали, не отвлекались. А маленькая девочка с крыльями на спине весь концерт протанцевала, это было очень трогательно». Ее спутница Ольга согласилась: концерт прекрасный. Но ей по душе пришелся не Шуберт, а шабаш Вальпургиевой ночи из оперы Пуччини «Виллисы». Единственное - слушать музыку мешал шум генератора и лай собак - некоторые псковичи решили, что неплохо бы и четвероногим друзьям приобщиться к прекрасному.

«Я чувствую себя наполненной, вдохновленной, - призналась нам после концерта еще одна гостья фестиваля, псковичка Наталья. - Нахожусь под сильным впечатлением. Я второй год подряд прихожу сюда, мне очень нравится антураж этого вечера. Музыка, природа, фонтан - все это красиво дополняет друг друга».

Последние аккорды отзвучали, и как бы ни было грустно, псковичам пришлось расходиться по домам. Но они уходили со счастливыми воспоминаниями о летнем воздухе, напоенном музыкой, и о теплой встрече с высоким искусством, полным страстей и роковых стечений судьбы. Убирая все лишнее и неважное, всю «воду», которая наполняет наши мысли и разговоры, фестиваль подарил псковичам два часа искренности. В этом, наверное, секрет его успеха. Как бы парадоксально это не звучало, «Музыка на воде» - это музыка БЕЗ «воды». Музыка о самом главном и пронзительном - о нас.

Елена Никитина