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Фестиваль «Музыка на воде» торжественно открылся в Пскове

В Пскове состоялось торжественное открытие фестиваля «Музыка на воде», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Приветствуя гостей, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова отметила, что горожане достаточно насыщенно провели это лето: в регионе прошли Дни пушкинской поэзии, кинофестиваль «Западные ворота», а также ряд концертов на площадке отеля «Покровский». Она поблагодарила всех, кто принимал участие в фестивале «Музыка на воде»: лично губернатора области Михаила Ведерникова, представителей администрации региона, МЧС, полиции, волонтеров.

Открывая фестиваль, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский извинился за гул самолетов, который раздается над концертной площадкой. Он пошутил, что самолеты разгоняют тучи, чтобы обеспечить хорошую погоду на фестивале. «Надеюсь, что музыка, которая прозвучит сегодня, останется надолго в ваших сердцах», - сказал он.

Фестиваль открыла увертюра к оперетте «Лёгкая кавалерия» австрийского композитора Франца фон Зуппе.

Слушателей ждет музыкальное путешествие на Запад: в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского на фестивале прозвучат произведения австрийский, итальянских и французских композиторов. Солистами концерта станут лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра Владимир Мороз (баритон) и Екатерина Гончарова (сопрано).

Добавим, что фестиваль «Музыка на воде» проходит в дендропарке у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря 20 и 21 августа.

Фестивальную программу составят два концерта из произведений русской и западно-европейской музыки. Среди имен композиторов – Чайковский, Пуччини, Верди и другие.

Во второй день, 21 августа, солировать на концерте будут лауреат международного конкурса, солист театра «Новая Опера» Станислав Мостовой (тенор) и лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Подольской филармонии Дарья Вуйчик (сопрано).

Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове проходит при поддержке администрации Псковской области. Организаторами проекта выступают региональный комитет по культуре, Псковконцерт и Театрально-концертная дирекция.

Миссией фестиваля стало знакомство слушателей с музыкой барокко, европейской и русской классикой. В прошлом году фестиваль «Музыка на воде», привлек более 3000 зрителей. В завершении фестиваля в центре пруда открыли фонтан-лилию.