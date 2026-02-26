Читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова узнали, почему нельзя сносить памятники

Лекцию «Снос памятников как признак борьбы с исторической памятью» прочла читателям Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Людмила Алиева в рамках проекта «Народный университет», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системы Пскова.

Она предложила собравшимся обсудить памятники историческим личностям как социальный феномен, обеспечивающий непрерывность традиции, как связующее звено между цивилизациями, общественными культурами и поколениями, как средство формирования конкретного индивидуального сознания и мировоззренческих и идеологических установок в обществе.

А после этого рассказала, с чего в странах восточной Европы начался «пушкинопад» и «ленинопад» и объяснила причины этих явлений и их последствия. Отдельная часть лекции была посвящена сносу памятников советским солдатам – героям Великой Отечественной войны с конкретными примерами, как снос памятника генералу Ивану Черняховскому в Польше.

На вопрос из зала почему памятник генералу Черняховскому был установлен в Польше, до которой генерал не дошёл, погибнув раньше, чем советская армия её освободила, Людмила Алиева ответила, что этот вопрос её и восхищает, и заставляет печалиться. Потому, что задавший этот вопрос очень хорошо разбирается в истории Великой Отечественной войны, и потому, что из-за сноса памятников, в том числе генералу Черняховскому, новое поколение перестаёт интересоваться подвигом своих предков, вникая в подобные детали. В подтверждение тому, что памятники помогают учить историю, преподаватель ПсковГУ рассказала, как заставила своих студентов запомнить годы жизни Ленина: она велела им по дороге на занятия посмотреть их на памятнике, благодаря чему у них «возникла прочная ассоциативная связь».

Людмила Алиева напомнила, как Дмитрий Лихачёв советовал обращаться с памятниками культуры, предостерегая от их утраты, которая невосполнима, а также цитировала Владимира Мединского, объясняя, что историю невозможно переписать.

Собравшиеся на лекцию в свою очередь высказали сожаление об уничтожении памятников не только историческим личностям, но и памятников истории и культуры, которые тоже безвозвратно разрушаются.

В рамках дискуссии читатели Василёвки спрашивали, сколько памятников Ленину было уничтожено в России (есть ли такие исследования), вспоминали, где в Пскове стоял памятник Сталину (оказывается, на месте фонтана), а также высказали мнение, что снос памятников – это не всегда попытка переосмыслить прошлое, а иногда способ выразить отношение к настоящему. Лектор в ответ сказала, что вопрос не в том, как оправдать снос памятников, а в том, как с этим дальше жить.

В своей лекции Людмила Алиева опиралась в том числе на статью Руслана Панкратова в «Московском комсомольце» под названием «Ампутация памяти», в которой автор называет памятники «оружием памяти». По словам лектора, с его позицией можно соглашаться или нет, но этот текст в любом случае повод задуматься о смысловой нагрузке, которую несут памятники, потому что у каждого памятника есть не только историческое, но и философское значение.

Вывод лектора: «Любое уничтожение любого памятника, каким бы он ни был и кому бы он ни был посвящён, – это потеря точки опоры и фактор усиления социальной энтропии». По словам Людмилы Алиевой, к памятникам нужно относиться, как к детям, которых не выбирают.



