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Елизавета Барышникова: Мы усилим эффект присутствия зрителя на концерте «Музыка на воде»

О том, как Псковская филармония планирует усилить эффект присутствия зрителя на концерте «Музыка на воде», рассказала директор учреждения, Елизавета Барышникова, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы установим экран, на который будет транслироваться все происходящее на сцене, в том числе крупные планы дирижера и музыкантов. Это усилит эффект присутствия зрителей и поможет все рассмотреть намного лучше. Мне кажется, что такой ход украшает любой фестиваль», - пояснила Елизавета Барышникова.

Кроме того, по ее словам, организаторы мероприятия планируют привести в порядок оба понтона на Мирожском пруду.

«Мы еще в прошлом году были очень недовольны тем, насколько сильно зарос пруд. Для расчистки его берегов и дна нужно проводить серьезнейшую работу. Может быть, даже закрывать парк. Мы пока не готовы к таким мерам», - добавила директор филармонии.

Как отметила Елизавета Барышникова, ей очень приятно, что фестиваль «Музыка на воде» полюбился псковичам и что его поддержал губернатор Михаил Ведерников. «Мы будем дополнять и улучшать фестиваль каждый год. Это необходимо делать, чтобы мероприятие жило. Перемены обязательно будут. А какие - это зрители увидят 20 и 21 августа!» - сказала директор филармонии.

Также она добавила, что у псковской филармонии впереди еще два масштабных мероприятия - «Лавандовая ночь», на которой выступит звезда мирового уровня, солистка Мариинского театра Мария Баянкина, и «Золото Вены», где продемонстрируют свои таланты еще два символа российской музыки - Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.