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Чем удивят Дни Пушкинской поэзии в Псковской области - 2023

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области 2-4 июня. Это одно из главных событий в культурной жизни России, посвященное поэту. Множество площадок, выступление творческих коллективов, огромные куклы классиков и многое другое – все это будет ждать псковичей и гостей региона. Чем сможет удивить фестиваль в этом году? Какие события точно стоит посетить? Об этом и многом другом – в материале Псковской Ленты Новостей.

6 июня 2023 года исполняется 224 года со дня рождения Александра Пушкина. В этом году праздник начнется в Пскове 2 июня в 17.00 на пешеходной части улицы Пушкина, Октябрьского проспекта и площади Ленина. Жители и гости города смогут увидеть театрализованное шествие и показательные выступления театров Москвы и Санкт-Петербурга. Огромные куклы Пушкина, Достоевского, Гоголя, странствующие куклы господина Пэжо и необычные персонажи сказок поэта ждут посетителей праздника.

«В июне мы начинаем с Дней Пушкинской поэзии и культуры. Будет много новых и интересных театрализованных представлений. Формат всё тот же, но с каждым годом набираем обороты. К нам приезжает большое количество театральных и музыкальных коллективов. Этот год не исключение. Это мероприятие федерального уровня. Партнер - «Росконцерт». Мы этим очень гордимся. Министерство культуры нам активно помогает. Будет большое количество поэтов, которые приедут к нам из литинститута, наш Союз писателей. Большая программа, много стационарных и нестационарных площадок, а еще полюбившаяся всем Картония, барабанщики, странствующие куклы Пэжо. Все это будет у нас. Только в этом году мы не уличный театр, а ожившее музейное пространство. Такая концепция задумана режиссерами. Приезжайте, будет очень здорово!» – рассказала о празднике председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире радио «ПЛН FM».

Основной день фестиваля намечен на 3 июня. По традиции с утра митрополит Псковский и Порховский Тихон проведет литию на могиле Пушкина. На поэтической поляне близ музея-усадьбы «Михайловское» целый день гости праздника с 11.00 до 20.00 смогут запечатлеть уличные перформансы и спектакли, посетить интерактивные инсталляции и мобильные аттракционы. Любителей поэтических вечеров удивят в этот раз реп-фристайлом на тему стихов Александра Пушкина.

Хедлайнерами этого года станут оркестры детской филармонии, которые откроют Дни на большой сцене в Михайловском 3 июня, саксофонист Игорь Бутман, музыкальный коллектив Петра Налича, опера «Алеко» по поэме Александра Пушкина «Цыганы», группа «Сироткин».

Большую программу подготовил и сам Государственный музей-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Музейная составляющая предполагает, прежде всего, церемонию торжественного открытия памятника «Музейщикам Пушкиногорья», к созданию которого причастны многие россияне — как частные лица, так и организации.

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Также в дни праздника в музее откроют несколько художественных выставок. Одна из них подготовлена в Республике Беларусь, в Литературном музее Максима Богдановича, и посвящена поэме «Дзяды» Адама Мицкевича. Вторая — «Пушкин и море» — едет к нам из Калининграда.

Эта экспозиция, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, часть идеи, некоторое время назад предложенной директором «Михайловского» Георгием Василевичем. По задумке Георгия Василевича, на Пушкинском празднике поэзии должна быть представлена культура российских регионов — каждый год нового.

«В прошлом году, например, воплощая этот замысел в жизнь, музей принимал замечательный фольклорный ансамбль из Тульской области. В этом году гости праздника смогут познакомиться не только с интересной графикой и живописью из фондов Калининградского музея изобразительных искусств, но и послушать выступление музыкантов из этого прибалтийского города — академического квартета струнных инструментов», – сказал он.

Музей-заповедник «Михайловское» подготовил и свой блок для гуляний на Поэтической поляне. Там предусмотрены книжная и сувенирная ярмарки, мастер-классы из цикла «Народная культура», «Почтовый городок», где можно будет «по-пушкински» написать письмо гусиным пером и отправить его адресату в любую точку мира.

Кроме того, финалисты Всероссийского проекта «Школьная классика» представят спектакль «Достучаться до сердца» по теме «Наставничество в отечественной литературе». Постановка пройдёт под сопровождение симфонического оркестра и детского хора.



У ветряной мельницы организуют интерактивные площадки. Так, посетили смогут пройти через костюмерную и гримерную, и погрузиться в атмосферу закулисья настоящего театра, для самых юных гостей подготовили театр кукол, игру «Угадай-ка» и маленький оркестр. Помимо этого, каждому будет предоставлена возможность попробовать себя в импровизации и авторстве.

Карта фестиваля

4 июня в 18:00, уже в Пскове, на сцене Зеленого театра покажут мюзикл «Казаки в Париже» в исполнении артистов Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого.

В том году Пушкинский праздник поэзии в Пушкинских Горах и Пскове собрал около 38 тысяч человек. Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, это стало рекордом за последнее десятилетие.

Познакомиться с полной программой праздника можно на официальном сайте по ссылке.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Президентского фонда культурных инициатив, Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги». Организаторами праздника выступают федеральное учреждение культуры «Росконцерт», Театрально-концертная дирекция Псковской области и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Светлана Герасимова