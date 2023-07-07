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Сцена / Фестивали

Режиссер Андрей Кравчук о фестивале «Западные ворота» и псковских исторических личностях в кино

08.07.2023 15:45|ПсковКомментариев: 0

В Пскове проходит IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». В этом году председателем жюри стал режиссер фильмов «Адмирал», «Викинг», «Союз спасения» Андрей Кравчук. В основную конкурсную программу вошли семь фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России.

Что становится главным при выборе фильма-победителя? Легко ли сейчас перенести на экраны историю Псковской области? Какие эпизоды значимых исторических личностей региона будут интересны зрителю? Об этом и многом другом – в интервью корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

— Андрей Юрьевич, вы являетесь председателем жюри кинофестиваля «Западные ворота». Какова, на ваш взгляд, главная задача: определить победителя или найти что-то уникальное кино?

— Когда завтра у нас будет заседание, на котором мы будем решать, какой фильм лучший, в той или иной мере, мы проговорим критерии. Когда ты судишь, но «судить» -- слово неправильное. А когда ты пытаешься выбрать победителя или лучшего, то все равно, говоря о художественном произведении, главным является – художественная составляющая. Чтобы фильм был хороший, художественный, чтобы была интересная и яркая тема, чтобы было хорошее решение, язык, чтобы все было пластично, выразительно и эмоционально. При этом не я один это делаю, у меня какие-то, возможно, есть прерогативы, но мы все вместе должны выбрать.

Дальше – мы ведь не прокатчики. Это прокатчики выбирают фильм, который должен принести им деньги. Мы занимаемся фестивалем, поэтому стараемся определить тот фильм, который нам кажется самым художественным, наиболее состоятельным и интересным

— Псков — древний город с многовековой историей. Сейчас вы работаете над киноциклом о российских правителях. Интересен ли вам кто-нибудь из исторических личностей, связанных с Псковом, и о которых можно было снять кино. Например, княгиня Ольга или Александр Невский. О последнем фильм выходил в 1938 году под режиссурой Сергея Эйзенштейна.

— Все может случиться. Я знаю, что сейчас про княгиню Ольгу запустила проект Гай Германика (Валерия Гай Германика, российский кинорежиссёр и телеведущая – ред.), будет снимать для «Первого канала» или на деньги «Первого канала» – я не знаю. Но этот проект уже стартовал.

Александр Невский – тоже интересная тема. Но я сейчас не могу точно сказать.

— Легко ли будет перенести в кино Псковскую область с ее историей?

Сейчас если выйти на улицу снимать, то трудно найти Псков во времена Александра Невского. Кремль – возможен, и то с какими-то поправками. И не факт, что съемочной группе дадут веселиться в Кремле со всей техникой, штурмами, кострами. Это уже музейное. Но вдохновение – конечно. Я думаю, что здесь можно снимать какие-то кусочки, но все равно уже съемки исторического фильма отличаются от съемок современности тем, что тебе надо изготовить костюмы, реквизит. Это дополнительное финансирование. Построить декорации или использовать компьютерную графику для создания декораций или достройки. Исторические фильмы всегда дороже по производству, хотя интересные. Мне кажется, что не только наши, а многие зрители любят историческое кино. Главное, что мы научились их делать.

— В чем вы видите задачу таких исторических фильмов?

А какая задача у искусства? Какая у фильма? Каждый раз мы рассказываем историю людей. Какая задача у фильма о современном Пскове? Точно так же мы рассказываем о людях. Здесь просто более значимые и интересные люди, но при этом есть и простые люди. Мы говорим про те же самые проблемы: про любовь, ненависть. В историческом фильме чаще бывают обстоятельства более драматичны. Когда, например, говорим об Александре Невском, то мы сразу подразумеваем не его последние годы или дни жизни, когда он уходит в монастырь, а потом будет приобщен к лику святых. Скорее всего, зритель будет ждать, что он увидит Ледовое побоище, тевтонцев в Псковском кремле и так далее, какие-то яркие драматические события, где новгородцы прогоняли Александра Невского, потом звали его. То, что достаточно известно, избито, связано с перипетиями в жизни героя.

— Или, например, с княгиней Ольгой зрителей будет больше привлекать эпизод, когда она пошла мстить за своего мужа, князя Игоря.

— Я не знаю, что они будут делать. Но без этого трудно, это интересно, как она принимала крещение, как ездила в Константинополь. Очень не просто воссоздать, тот же Константинополь, святую Софию и так далее. Обращаясь к истории, хочется увидеть масштаб событий, либо можно сделать более авторское кино, где вообще уйти, показать маленький, локальный эпизод в жизни героя, когда что-то с ним происходит, и не тратить огромные деньги на баталии.

Беседовала Светлана Герасимова

Теги: #псков #фильмы #Западные ворота
Источник: Псковская Лента Новостей
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